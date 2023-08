Cagliari-Inter, dove vederla in tv

Cagliari-Inter: orari e canali

La gara tra Cagliari e Inter è in programma alle ore 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Cagliari-Inter: in diretta TV

Cagliari-Inter sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Cagliari-Inter in streaming

La partita tra Cagliari e Inter sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn.



Cagliari-Inter in diretta: la cronaca

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 gare di campionato contro l’Inter (1N, 9P), 2-1 il 1 marzo 2019 con Rolando Maran in panchina, grazie a un autogol di Ivan Perisic e la rete di Leonardo Pavoletti. Qui le probabili formazioni

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.