I retroscena del rigore in Juve-Bologna: quali sono stati tutti gli errori

FIRENZE - "Fammi vedere un’ultima prospettiva. No, non è rigore. Check completato, puoi continuare". Al centro tecnico di Coverciano, nell’Aula Magna, riecheggia la conversazione in sala Var durante il contatto fra Ndoye e Iling-Junior in Juventus-Bologna . Il direttore di gara è Marco Di Bello, al Var c’è Francesco Fourneau, all’Avar Luigi Nasca e sbagliano tutti. L’audio, associato al video, viene svelato dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi: «"Era un rigore grosso come una casa. Ci poteva essere una revisione più accurata, dopo che già in campo si poteva fare meglio. C’è stata invece superficialità, è un errore di valutazione e manca la lettura dinamica al Var , così come l’arbitro sul momento non ha visto che le posizioni dei due calciatori erano diverse. E ha sbagliato, ma non si può mettere in croce per questo un internazionale. Concludo dicendo che, a livello di regolamento, sarebbe stato rigore con giallo, non rosso".

Nostra culpa

Il designatore aggiunge: "Ci sono 4 responsabili perché, oltre ai 3 ragazzi direttamente coinvolti, sono colpevole anch’io che ho fatto le designazioni. È una decisione sbagliata e ci assumiamo la responsabilità però sia chiaro che non siamo infallibili e possiamo sbagliare pure con la tecnologia, anche in futuro. Sospensione? No, Di Bello starà fermo per 1-2 turni, non verrà sospeso perché è una cosa che non facciamo per motivi tecnici, semmai disciplinari. Valuterò soprattutto come sta lui a livello mentale che è la cosa più importante perché sono ragazzi che subiscono un forte stress".

Rispetto e tutela

Rocchi sottolinea anche la bontà delle altre scelte come l’offside di Rabiot sul gol annullato a Vlahovic e la spalla contro spalla, non punibile, fra Chiesa e Moro. In più viene analizzato un episodio di Milan-Torino: "Il contatto Bongiorno-Giroud non è rigore. Dal campo inizialmente era stato visto bene". Gli errori quindi ci sono stati, ma Rocchi condanna certi atteggiamenti: "Alcune cose e dichiarazioni di tesserati mi hanno ferito. I nostri arbitri sono giovani e bravi, sono il nostro futuro e li dobbiamo tutelare. Certo, fossi l’allenatore del Bologna mi sarei arrabbiato, ma non tollero le aggressioni verbali. Quindi chiedo rispetto e che non faccia notizia soltanto l’errore, ma anche le cose positive come i duemila nuovi ragazzi che faranno il corso di formazione, a cui parteciperà fra l’altro pure mio figlio". Rocchi ha anche analizzato il processo di valutazione di un arbitro, che prevede - in caso di errore grave come quello di Di Bello e che magari lo porta all’Ofr - la penalizzazione di 0.10 sulla valutazione finale. "Io gli arbitri che vanno al Var li premio, non li penalizzo" ha detto Rocchi. In realtà, nessun arbitro che sbaglia viene premiato, mai e poi mai. Se l’errore è di difficile interpretazione o individuazione, magari non arriva il -0.10, ma di sicuro pesa sul giudizio complessivo. E in futuro ci sarà anche la separazione delle carriere fra arbitri e Var, così a ottobre aumenterà la comunicazione riguardo le decisioni arbitrali, come dice il segretario generale della Figc, Marco Brunelli. Mentre Carlo Pacifici, presidente Aia, sottolinea temi fondamentali come la formazione, l’etica e il reclutamento. Inoltre attenzione al Premio Fair Play, in collaborazione con i negozi “Tigotà”, nuovo sponsor. Il primo riconoscimento è andato a giovani assistenti che lo scorso maggio hanno spalato il fango, indossando con orgoglio la divisa arbitrale, nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna.