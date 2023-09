Probabili formazioni Napoli-Lazio: Garcia ritrova Kvaratskhelia dal 1'

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Garcia ritrova Kvaratskhelia dal'1. Sarri decide tra Vecino e Kamada

Garcia conferma in blocco l'undici che ha battuto il Sassuolo, con una sola importante novità. In attacco, al posto di Raspadori, torna dall'inizio Kvaratskhelia, a supporto di Osimhen insieme a Politano. In difesa coppia titolare ancora formata da Rrahmani e Juan Jesus. Per Sarri, invece, c'è un solo dubbio: quello a centrocampo tra Kamada e Vecino (l'uruguagio favorito). Confermatissimo il trio d'attacco Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.



