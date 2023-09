Inter-Fiorentina 4-0: Lautaro, Thuram e Calhanoglu lanciano Inzaghi

MILANO - Trascinata da un super Lautaro Martinez (doppietta) e da uno straripante Thuram (gol, assist e rigore procurato), l'Inter batte 4-0 la Fiorentina ed ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato. Inzaghi si avvicina al derby (in programma dopo la sosta) nel modo migliore, con risposte importanti da tutti i big. A segno anche Calhanoglu su rigore. Battuta d'arresto pesante per la Fiorentina, che paga probabilmente gli sforzi europei di giovedì.

Primi venti minuti equilibrati: l'Inter prova ad innescare Lautaro Martinez, che si batte tra le maglie della difesa viola, mentre la Fiorentina risponde con un bolide dalla distanza di Bonaventura che sfiora la traversa. Al 22' Dimarco ruba palla e si invola sulla sinistra, cross preciso a centro area per Thuram, che stacca da sottomisura e insacca il gol del vantaggio. Prima rete per l'attaccante francese in campionato. Passano sette minuti e Thuram sfiora il raddoppio: l'azione parte ancora dalla sinistra con Dimarco che serve Bastoni: cross basso e spaccata dell'attaccante, che sfiora la traversa. Al 33' ancora un'occasione per i padroni di casa: tiro di Bastoni, respinta di Christensen, e girata di Lautaro Martinez che si perde al lato. Prima dell'intervallo l'Inter ha altre due palle gol: Calhanoglu impegna Christensen su punizione e Thuram, da due passi, fallisce il raddoppio su assist di Dumfries.

La ripresa inizia con due cambi nella Fiorentina. Italiano lascia in panchina Beltran e Kouame e inserisce Nzola e Sottil, ma dopo pochi minuti arriva il raddoppio dell'Inter: contropiede velocissimo per gli uomini di Inzaghi, assist di Thuram per Lautaro Martinez, che davanti a Christensen insacca. L'attaccante francese è scatenato e dopo aver segnato un gol e propiziato un assist, si procura un rigore, che Calhanoglu trasforma con freddezza. Inzaghi inserisce Frattesi per Barella, ma è ancora Thuram a rendersi pericoloso: il francese si inserisce e sfiora il palo sull'uscita di Christensen. Le maglie si allargano: Sottil sfiora il gol della bandiera, Mkhitaryan lambisce il palo con un destro dall'interno dell'area, poi Lautaro Martinez colpisce il palo con un colpo di testa ravvicinato. Inzaghi inserisce Arnautovic, Carlos Augusto e Cuadrado, che dopo pochi minuti serve un assist delizioso per Lautaro Martinez: l'argentino anticipa tutti e mette a segno il quinto gol in campionato. E' l'ultima emozione. I nerazzurri gestiscono l'ampio vantaggio, mentre i viola sono incapaci di reagire. Inzaghi festeggia la terza vittoria consecutiva in campionato.

