De Rossi allenatore Uefa Pro: esame superato, l'elenco di tutti i promossi

UEFA Pro, promossi anche Amelia e De Rossi

Il corso UEFA Pro, il cosiddetto "Master", rappresenta il massimo livello di formazione riconosciuto a livello europeo per un tecnico e dà il via libera per accomodarsi sulla panchina di qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. Il Master inizia a settembre a ei conclude a giugno coinvolgendo gli allievi in lezioni in aula e sul campo oltre che in alcuni stage presso club italiani o stranieri.

A completare l'elenco degli allenatori ora in posesso di patentino UEFA Pro, oltre a Barzagli e De Rossi, c'è anche un altro campione del mondo con l'Italia nel 2006: Marco Amelia. Promosso pure Antonio Nocerino. Tra i mister che hanno appena ottenuto la qualifica UEFA Pro anche l'allenatore del Monza Raffaele Palladino, il neo-allenatore del Pisa, Alberto Aquilani e quello del Nizza Francesco Farioli.