Probabili formazioni Inter-Milan: Inzaghi punta su Acerbi

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.Allenatore: Inzaghi.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Inzaghi con un ballottaggio, Pioli si affida a Kjaer

Nel caso in cui Acerbi partisse titolare l’unico interrogativo riguarderebbe la sua tenuta a livello fisico per 90’ e non si esclude - anche in base all’andamento del match - l’innesto di De Vrij a gara in corso per permettergli di rifiatare. Per il resto Inzaghi confermerà l’undici che ha fatto nove punti nelle prime tre giornate. Nel Milan, Tomori mancherà per squalifica, Kalulu sarà out per una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Ci sarà Simon Kjaer dall'inizio, pronto ad inserirsi nella formazione che ha fatto molto bene contro Bologna, Torino e Roma. Pioli recupera anche Giroud che sarà regolarmente in campo, dopo i problemi alla caviglia patiti in nazionale.

Inter-Milan, segui la diretta sul nostro sito

