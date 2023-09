Genoa-Napoli, dove vederla in tv

Genoa-Napoli: orari e canali

La gara tra Genoa e Napoli è in programma alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Genoa-Napoli: in diretta TV

Genoa-Napoli sarà visibile in diretta tv s Sky Sport Uno e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Genoa-Napoli in streaming

La partita tra Genoa-Napoli sarà visibile in streaming accedendo alle applicazioni Sky Go, Now TV e Dazn.



Genoa-Napoli in diretta: la cronaca

Dal 2010 in avanti il Napoli ha vinto 17 partite contro il Genoa in Serie A (6N, 2P), nel periodo i partenopei hanno ottenuto più successi solamente contro la Sampdoria (21). Escludendo il Diego Armando Maradona, lo stadio in cui il Napoli ha ottenuto più successi in Serie A dal suo ritorno nella competizione (2007/08) è il Luigi Ferraris di Genova (18V, 4N, 8P). Il Genoa ha perso due delle prime tre partite di questo campionato (1V) e in tre delle precedenti sette stagioni disputate in Serie A ha subito tre sconfitte nelle prime quattro (2021/22, 2017/18 e 2015/16). Qui le probabili formazioni

