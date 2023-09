Juve-Lazio, le pagelle: Vlahovic una furia, Immobile e Casale i peggiori

I migliori della Juve

Allegri (all.) 7

Juve cattiva e spietata: con quei due davanti e il muro alzato in difesa, 10 punti in 4 giornate, vittoria mai in discussione, forse è legittimo non pensare solo alla zona Champions.

Vlahovic 8

Due gol di destro, non è il suo piede, e sono quattro da inizio campionato. Colpisce per condizione fisica (ritrovata) e cattiveria: il primo lo realizza di opportunismo, il secondo mettendo giù la palla di petto e indovinando l’angolo lontano. Appena può, inquadra la porta.

McKennie 7,5

L’americano entra nei tre gol della Juve: sul primo recupera palla (dentro o fuori?) con ostinazione, sul secondo è lucidissimo nel triangolo con Miretti, sul terzo ha il merito di alzare lo sguardo e indovinare subito il lancio per Vlahovic.

Chiesa 7

Si cura e si ferma appena avverte un dolorino, è qualcosa di psicologico e non solo muscolare dopo un rientro faticosissimo dall’intervento al ginocchio. Lo stop in Nazionale, con la Juve timbra il cartellino e si conferma decisivo. Non entra nel gioco come a Empoli, ma realizza un altro gol pesantissimo, il terzo del suo campionato.