Cagliari, Ranieri ancora senza vittoria: l'Udinese strappa il pari

ROMA - Senza gol il lunch match della quarta giornata del campionato di serie A tra Cagliari e Udinese. All'Unipol Domus Arena termina infatti (0-0), con i sardi più pericolosi e spreconi dei friulani. Primo tempo dai ritmi piuttosto bassi e in totale equilibrio, nonostante le occasioni più ghiotte le abbia collezionate il Cagliari. Al 12' Deiola viene servito in area e si divora un gol mandando a lato di testa. Nel finale altra occasione sarda: Luvumbo riconquista palla ai danni di Walace al limite dell'area e conclude con il mancino, colpendo il palo di destra. Nella ripresa di nuovo rossoblù vicini al vantaggio con Dossena e Deiola, ma la palla non entra. Nel finale Radunovic salva su Lucca, Wieteska viene espulso ma finisce ad occhiali. Terzo pareggio per la squadra di Sottil, a quota 3 punti in classifica, secondo 0-0 per gli uomini di Ranieri dopo quello maturato in casa del Torino.