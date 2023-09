Probabili formazioni Lecce-Genoa: D'Aversa sceglie Strefezza

LECCE - Stasera alle 20.45 Lecce e Genoa scendono in campo al Via del Mare per la quinta giornata del campionato di Serie A. Le scelte dei due allenatori.

La probabile formazione di D'Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Pongracic, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Listkovski, Corfitzen, Burnete, Piccoli, Sansone.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Freundrup; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, Malinovskyi, Martin, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas, Ekuban.

D'Aversa schiera Strefezza; Gilardino senza Messias e Vogliacco