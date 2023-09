Probabili formazioni Sassuolo-Juve: Weah e McKennie in ballottaggio

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Tojlan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Enrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

La probabile formazione di Allegri

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Dionisi ha le idee chiare, Allegri con un solo dubbio

Dionisi non rinuncia ai titolarissimi e contro la Juve confermerà quelli di Frosinone. In casa Juve Allegri potrebbe schierare la stessa formazione che ha battuto la Lazio. Nella sua seconda vita juventina, infatti, il tecnico non ha mai schierato la stessa squadra per due gare di fila. Dipenderà da come si risolverà il solito ballottaggio a centrocampo tra Miretti e Fagioli, visto che Locatelli e Rabiot sono intoccabili, che Kostic agirà a sinistra e che, a destra, McKennie, tra i migliori contro la Lazio, almeno per il momento ha superato nelle gerarchie il connazionale Weah. Davanti a Szczesny, invece, toccherà al terzetto Gatti-Bremer-Danilo per la terza gara consecutiva.



