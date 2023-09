Figc-Dazn, firma storica: da domani gli Audio Var saranno trasmessi

Quali sono gli audio che verranno trasmessi e quando?

Si tratterà di quelli del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione 'Sunday night square', nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. Il programma si chiamerà "Open Var" e vedrà ogni volta la partecipazione di un rappresentante Aia. Domani sarà in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.

Svolta Var, le parole dei protagonisti

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dichiarato: "Con Open var vogliamo contribuire a creare una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio Figc-Aia all'interno della programmazione di Dazn non è una moviola, ma l'occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di gara in uno dei settori più innovativi e rivoluzionari del calcio degli ultimi anni, che è il Var". Il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici, ha aggiunto: "È un momento storico che consentirà al mondo arbitrale di aprirsi sempre di più in un'ottica di trasparenza. In tale maniera potremo spiegare i percorsi decisionali dell'arbitro sul terreno di gioco e l'importante attività svolta dai video match officials al Centro Var di Lissone".