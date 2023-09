Probabili formazioni Bologna-Napoli: Garcia si affida a Natan

La probabile formazione di Motta

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ferguson; Ndoye Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta. A disposizione: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Saelemaekers, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk. Indisponibili: Soumaoro. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Demme, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani. Squalificati: -. Diffidati: -.

Garcia ritrova Cajuste ma perde Juan Jesus: gioca Natan

Thiago Motta alle prese con due opzioni. La prima sarebbe un Bologna col 4-3-3, con Freuler, Aebischer e Ferguson a centrocampo e con Ndoye, Zirkzee e Karlsson in attacco, con Orsolini che partirebbe dalla panchina. Come seconda ipotesi Motta potrebbe schierare un centrocampista in più e potrebbe restar fuori Karlsson. Garcia ritrova tra i convocati Cajuste, che partirà dalla panchina: titolari in mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Juan Jesus è out: al suo posto gioca Natan accanto a Ostigard. Per il resto, molte scelte per Garcia, che ha tre uomini per una maglia sulla fascia destra (in ordine di preferenza: Politano, Lindstrom e Raspadori); ha tre centravanti (Osimhen, Raspadori e Simeone); ha vari esterni di sinistra (Kvaratskhelia, Elmas, Zerbin o anche Lindstrom).