Probabili formazioni Juve-Lecce: Allegri schiera Milik

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Kostic, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling, Vlahovic, Yildiz.

La probabile formazione di D'Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Touba, Dorgu, Smajlovic, Blin, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Samek, Piccoli, Sansone.

Allegri lancia Milik, D'Aversa ritrova Baschirotto

Nella Juve Allegri conferma Szczesny, mentre una novità potrebbe esserci in difesa: accanto agli inamovibili Bremer e Danilo, c’è Rugani che insidia Gatti, comunque difeso dal tecnico dopo la prova contro il Sassuolo. A centrocampo, Fagioli è pronto a tornare dal l’inizio al posto di Miretti e completare la mediana con Locatelli e Rabiot. Sulle fasce, a destra McKennie appare in vantaggio sul Weah mentre a sinistra Cambiaso è favorito su Kostic. In avanti è l'ora di Milik, il suo partner potrebbe essere Chiesa. Nel Lecce D'Aversa pensa a un po' di turnover ragionato per far rifiatare alcuni elementi per gli impegni ravvicinati: l’unico dato certo quindi è il rientro di Baschirotto, che ha scontato la squalifica. In difesa potrebbe esserci qualche novità in considerazione dell’ottima prova fornita contro il Genoa da Touba e del fatto che Venuti è completamente ristabilito dall’infortunio.