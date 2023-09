Inter-Sassuolo, le pagelle: Berardi è super, disastro Calhanoglu

Inter

Inzaghi (all.) 5,5

L’undici titolare è lo stesso del derby, ma l’Inter no. Anzi, a tratti ritorna quella della passata stagione in affanno contro le piccole.

Sommer 5

Prima colpa grave della sua esperienza italiana. Brutto da vedere su Bajrami, nonostante avesse iniziato bene la serata con due interventi puntuali.

Darmian 5,5

Così così nella sua posizione originaria di braccetto di destra.

Acerbi 6

Per suonare la carica si lancia anche in area altrui in cerca di fortuna.

Bastoni 5,5

Quando può concede supporto alla manovra in fase di impostazione. La vivacità di Berardi gli causa non pochi grattacapi, che si amplificano nel secondo tempo.

De Vrij (23’ st) 6

Entra per mettere qualche toppa alla nave che sta imbarcando acqua.

Dumfries 6,5

Quando la sblocca va quasi in surplace, sembra volerla passare e invece infila un rasoterra con il piede non suo. Il secondo centro stagionale, dopo quello di Cagliari, si affianca a una prova positiva, in cui con le sue discese infastidisce gli avversari.