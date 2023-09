Probabili formazioni Milan-Lazio: Sarri, dubbio Immobile. Rovella dal 1'

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisi, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Vecino, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Pioli ritrova Maignan e Leao dal 1'. Sarri conferma Rovella, c'è Romagnoli

Il Milan ritrova la certezza Maignan, che torna titolare insieme a Leao e Giroud. Pioli, senza Krunic, conferma Adli dopo la buona prova di Cagliari, con Tomori e Thiaw al centro della difesa. Per Sarri ballottaggio a centrocampo tra Rovella (favorito) e Vecino, in gol con il Torino. Romagnoli recupera e parte dall'inizio in coppia con Casale, Immobile dovrebbe giocare nonostante la contusione nella rifinitura. In caso contrario c'è Castellanos.

Milan-Lazio, segui la diretta sul nostro sito

DAZN Start da 9,99€ con Serie A TIM inclusa fino al 31/10/23. Attiva ora!

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!