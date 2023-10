Probabili formazioni Inter-Bologna: Inzaghi con Lautaro-Thuram

MILANO - Inter e Bologna si affrontano per l'ottava giornata di Serie A allo stadio Meazza di Milano. Calcio d'inizio fissato per le 15.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Darmian, Cuadrado, C. Augusto, Agoume, Frattesi, Asllani, Sensi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Allenatore: Inzaghi.

La probabile formazione di Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disposizione: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Van Hoijdonk. Allenatore: Motta.

Inzaghi conferma in blocco gli 11 di Champions. Motta si affida a Zirkzee

Inzaghi conferma in blocco gli undici calciatori che hanno battuto il Benfica pochi giorni fa e recupera Frattesi e Sensi per la panchina: davanti il "solito" tandem Lautaro-Thuram, con Acerbi a guidare la difesa con Pavard e Bastoni. Due cambi per Motta rispetto al tris rifilato all'Empoli: De Silvestri per Corazza sulla destra, Aebischer per Moro in mezzo al campo.

