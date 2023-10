Probabili formazioni Juve-Torino: Allegri con con Kean e la sorpresa Yildiz

La probabile formazione di Allegri

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Miretti, Weah, Cambiaso, Iling-Junior, Mancini, Milik. Allenatore: Allegri.

La probabile formazione di Juric

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. A disposizione: Gemello, Brezzo, N'Guessan, Gineitis, Antolini, Linetty, Radonjic, Karamoh, Pellegri, Sanabria. Allenatore: Juric.

Allegri senza Vlahovic e Chiesa, spazio a Yildiz. Juric arretra Tameze in difesa

Emergenza attacco per i bianconeri senza Chiesa e Vlahovic: Kean titolare, Allegri lancia il giovane Yildiz dal 1' con Milik pronto a subentrare. McKennie-Kostic sulle fasce, Fagioli-Locatelli-Rabiot a completare il centrocampo. Tanti assenti in difesa per Juric, costretto ad arretrare Tameze. In mezzo al campo Ilic-Ricci, Zapata centravanti con Seck e Vlasic trequartisti.

