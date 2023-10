Genoa-Milan, dove vederla in tv

Genoa-Milan: orari e canali

La gara tra Genoa e Milan è in programma alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Genoa-Milan: in diretta TV

Genoa-Milan sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), oltre che Zona Dazn, al canale 214 satellitare del bouquet di Sky).

Dove vedere Genoa-Milan in streaming

La partita tra Genoa e Milan sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn, SkyGo e Now.



Genoa-Milan in diretta: la cronaca

Il Genoa arriva alla gara dal pari (2-2) subito in rimonta a Udine, mentre il Milan, prima del pari in Champions con il Borussia Dortmund, arriva dalla vittoria con la Lazio (2-0). Il bilancio complessivo tra le due squadre vede prevalere i rossoneri con 60 affermazioni a fronte delle 28 rossoblù, completano il bilancio 42 pareggi. L'ultimo confronto in campionato tra Milan e Genoa ha visto la vittoria dei lombardi, 2-0, con reti di Leao e Messias. Qui le probabili formazioni

