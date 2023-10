Serie A, il Milan batte per 1-0 il Genoa e vola in testa alla classifica

GENOVA - Una vittoria in extremis che vale il primato in classifica . Il Milan batte il Genoa grazie a una rete di Pulisic a tre minuti dal novantesimo. La prestazione dei rossoneri non è brillantissima, ma quanto basta per staccare tutte le dirette concorrenti al titolo. Cartellino giallo pesante per Theo Hernandez che salterà la sfida contro la Juventus così come il portiere francese Maignan espulso nel finale.

Genoa-Milan, il primo tempo

Nel primo tempo la partita è vivace ma le conclusioni a rete sono pochissime. La prima palla buona capita sui piedi di Reijnders che trova sulla propria strada il portiere rossoblù. Poco dopo ci prova anche Florenzi, ma il suo tiro viene bloccato senza affanni da Martinez. Il Genoa reclama per un contatto in area tra Vasquez e Florenzi, ma per l’arbitro Piccinini è tutto regolare. La partita è sostanzialmente corretta, Theo Hernandez entra in ritardo su Frendrup e rimedia un cartellino giallo pesantissimo: era diffidato, salterà la prossima sfida contro la Juventus.

Espulsi entrambi i portieri

In avvio di ripresa Pioli decide di cambiare l’attacco inserendo Pulisic e Leao: dopo l’intervallo Okafor e Chukwueze restano negli spogliatoi. La prima fiammata dei rossoneri porta la firma dell’attaccante portoghese che schiaccia di testa un buon cross di Florenzi: Martinez compie un intervento superlativo e toglie la palla da sotto la traversa. Il tecnico rossonero vuol aumentare la pressione, passa al 4-4-2 gettando nella mischia anche Calabria e Giroud. Ma è il Genoa a essere minaccioso dopo una conclusione di Thorsby deviata magistralmente in angolo da Maignan. La manovra dei rossoneri risulta lenta, la formazione di Giardino concede poco e controlla senza eccessivi affanni. Ma i cambi di Pioli risultano vincenti: a tre minuti dal termine Musah crossa dalla destra in area, Pulisic controlla alla perfezione, poi calcia con il destro battendo Martinez con un tocco di precisione. La revisione al Var non ravvede alcun fallo di mano reclamato dai genoani. Nel finale l'arbitro espelle Maignan per un intervento pericoloso fuori dall'area: anche il portiere salterà la sfida contro la Juve. In porta va Giroud, che deve opporsi a un calcio di punizione dal limite; calcia Gudmundsson, la palla filtra sulla barriera e colpisce la traversa! E nell'azione successiva l'arbitro Piccinini espelle per somma di ammonizioni anche l'altro portiere Martinez che si era portato in attacco e aveva commesso un fallaccio per evitare la ripartenza rossonera. Dieci contro dieci: il Genoa (che mette in porta il portiere di riserva Leali) attacca, ma Giroud compie un'uscita prodigiosa su Puskas e poi blocca la palla in due tempi. Il Milan resiste, Giroud blocca l'ultimo cross nella propria area, poi arriva il fischio finale. Grazie a questo successo il Milan è da solo in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sull’Inter e quattro sulla Juventus.

Genoa-Milan 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Serie A: la classifica