Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: Garcia col dubbio Mario Rui

NAPOLI - Napoli e Fiorentina si affrontano per l'ottava giornata di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: calcio d'inizio fissato per le 20:45.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, D'Avino, Olivera, Zanoli, Demme, Gaetano, Cajuste, Elmas, Lindstrom, Zerbin, Raspadori, Simeone. Allenatore: Garcia.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. A disposizione: Martinelli, Parisi, Ranieri, Comuzzo, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Barak, Brekalo, Kouame, R. Sottil, Beltran, Vannucchi. Allenatore: Italiano.

Garcia conferma quasi in blocco la formazione che ha perso contro il Real Madrid in Champions, con un solo dubbio: quello tra Mario Rui e Olivera. Natan in coppia dal 1' con Ostigard al centro della difesa, "solita" mediana con Anguissa, Lobotka e Zielinski, Osimhen centravanti con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. Alcuni cambi di formazione per Italiano: torna Nzola al centro dell'attacco, con Ikoné sulla destra dopo il pesante gol di giovedì in Conference. Duncan-Arthur in mezzo al campo, a sinistra Biraghi favorito su Parisi.

