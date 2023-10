L’Aia ferma l’arbitro Sacchi per un turno dopo il mancato saluto alla sua assistente Di Monte

ROMA - L’arbitro Juan Luca Sacchi è stato sospeso per un turno dall’Aia per non aver salutato la sua assistente Di Monte prima dell’ingresso in campo di Lecce-Sassuolo. La scena, ripresa dalle telecamere e resa virale dalla pubblicazione sui social, ha fatto molto clamore al puntola spingere i vertici arbitrali a fermare il direttore di gara per un turno.