ROMA - "Mio figlio Nicolò è un ragazzo onesto e un bravissimo ragazzo". A parlare è Marco Fagioli: il padre del centrocampista della Juve Nicolò (al centro dell'inchiesta sulle scommesse nei circuiti illegali) è stato raggiunto telefonicamente dal Tg1: "Cosa è successo? Non lo so - ha proseguito il papà del calciatore - E' un momento difficile, cerchi di capire". Recentemente il padre di Fagioli si era anche sfogato sulla stampa in merito al caso che ha coinvolto il figlio Nicolò.