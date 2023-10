Tragedia per l'ex Bologna e Udinese Naldo: morto il figlio di 4 anni

ROMA - Tragedia familiare per Naldo, difensore brasiliano ex Bologna e Udinese: è morto il figlio di 4 anni, Davi a seguito di un incidente stradale avvenuto circa un mese fa. Da allora i figlio di Naldo ha lottato fra la vita e la morte in terapia intensiva, ma purtrppo non ce l'ha fatta.