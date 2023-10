Sassuolo-Lazio, dove vederla in tv

REGGIO EMILIA - Sassuolo e Lazio scendono in campo oggi alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la nona giornata del campionato di Serie A.

Sassuolo-Lazio: orari e canali

La gara tra Sassuolo e Lazio è in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile su Dazn e Sky.

Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta TV

Sassuolo-Lazio sarà visibile in diretta tv su Dazn e su Sky. Per seguire la partita su Dazn dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. In alternativa, si potrà seguire Sassuolo-Lazio su Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport ai canali 202 e 252.

Dove vedere Sassuolo-Lazio in streaming

La partita tra Sassuolo e Lazio sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. In alternativa, si potrà seguire Sassuolo-Lazio in streaming su SkyGo, tramite dispositivi fissi e mobili. La gara sarà visibile anche su NOW.



Sassuolo-Lazio in diretta: la cronaca

Riparte il campionato: Dionisi nelle riprese dopo la sosta fin qui ha collezionato una sola vittoria in otto gare nella propria esperienza con il Sassuolo. Nella Lazio, Immobile parte dalla panchina, Sarri si affida a Castellanos. Qui le probabili formazioni

Sassuolo-Lazio le quote del match

Le quote di questo incontro sono equilibrate, il segno 1 paga mediamente 2.60 mentre il "2" è proposto a circa 2.50. Da segnalare che sia il Sassuolo (in casa) che la Lazio (in trasferta) non hanno ancora mai regalato la "X" al novantesimo. Al "Mapei Stadium" il pareggio moltiplica la posta per 3.60. Il Goal, esito che prevede entrambe le squadre andare a segno, è offerto su Sisal e Snai a 1.47 mentre su Cplay si trova a 1.51. La multi chance "X o Goal" è offerta invece a 1.40.

