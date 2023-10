Torino-Inter 0-3: Inzaghi scavalca il Milan e si prende la vetta

TORINO - Dopo la sosta per le nazionali riparte alla grande l'Inter di Simone Inzaghi, che in uno degli anticipi della 9ª giornata di Serie A passa sul campo del Torino con i gol di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore (0-3) issandosi così momentaneamente in vetta alla classifica, a +1 sul Milan che aspetta la visita della Juventus a San Siro nel big-match di domani (22 ottobre). Continua invece il momento difficile dei granata, alla quinta gara senza vittoria (appena 2 punti conquistati, mentre il gol manca ormai da quattro partite) e in ansia per il grave infortunio di Schuurs, che è uscito in barella a inizio ripresa e va così a raggiungere nell'affollata infermeria i vari Zapata, Buongiorno, Djidji, Soppy ma anche Vlasic, sostituito nel finale dopo aver perso i sensi in campo per qualche secondo.