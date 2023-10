Paura Vlasic, malore in campo dopo Torino-Inter: sguardo terrorizzato di Lautaro

TORINO - Momento nero per il Torino, che è stato sconfitto 3-0 in casa dall'Inter in uno degli anticipi della 9ª di Serie A (quinta gara senza vittoria per i granata) e già orfano di Zapata, Buongiorno, Djidji, Soppy ha perso prima Schuurs a inizio ripresa per un brutto infortunio al ginocchio e ha tremato anche per Vlasic, per il quale si sono vissuti attimi di terrore alla fine del match.