Barella e la frase rivolta a Juric dopo il terribile infortunio di Schuurs

TORINO - Il terribile infortunio di Schuurs ha bloccato la sfida tra Torino e Inter per qualche minuto. Il difensore olandese, dopo essere caduto a terra da solo per un movimento innaturale del ginocchio, è uscito dal campo in barella tra le lacrime. Inizialmente non l'ha presa bene Barella, ammonito per proteste dopo il fischio dell'arbitro Marchetti.