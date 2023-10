Probabili formazioni Milan-Juve, Allegri schiera Kean

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Nava, Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Krunic, Romero, Traoré, Okafor, Jovic.

La probabile formazioni di Allegri

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Chiesa, Yildiz, Iling-Junior, Vlahovic.

Pioli si afffida a Mirante, Allegri schiera Kean

Nel Milan dopo la squalifica di Maignan e l’infortunio di Sportiello, in porta ci sarà Mirante. Si farà sentire l’assenza della spinta di Hernandez a sinistra. A centrocampo, sarà ancora out Loftus-Cheek, mentre Krunic si rivedrà almeno in panchina. A dirigere le operazioni davanti alla difesa, quindi, toccherà nuovamente ad Adli. Nella Juve Allegri recupera Vlahovic e Chiesa che presumibilmente partiranno dalla panchina. E così Kean è in vantaggio sul serbo per un posto in attacco accanto a Milik.

