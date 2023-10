Bologna show, Frosinone ko. Pari Salernitana-Cagliari

Serie A, la classifica

Bologna-Frosinone 2-1

Uno-due terrificante del Bologna che parte in quinta e nel giro di tre minuti realizza due gol. Al 19' ci pensa Ferguson a bucare Turati su un suggerimento di Saelemaekers, poi al minuto 22, è De Silvestri di testa a ribadire in rete dopo una respinta con i pugni del portiere ciociaro: 2-0 emiliano. Al 30' ci prova Orsolini che tira in diagonale, ma Turati respinge in angolo. Risponde così Soulè con un sinistro da fuori area che non trova però lo specchio della porta. Prima frazione che termina senza altri sussulti. Ripresa: occasione per Mazzitelli al 57' ma quest'ultimo, su suggerimento di Soulè, non riesce a trovare lo specchio della porta. Poco dopo (60') contatto dubbio in area fra Beukema e Cuni, Doveri lo va a rivedere al Var e decreta il calcio di rigore. Dal dischetto è freddissimo Soulè che realizza. Prova a rispondere il Bologna con Orsolini, ma quest'ultimo non trova la porta. Nel finale Saelemaekers sfiora il tris, così come Ndoye. Marchizza invece al 95' ha sui piedi la palla del 2-2, ma incredibilmente manda a lato. Termina 2-1. Per i rossoblù è l'ottavo risultato utile consecutivo.

Salernitana-Cagliari 2-2

Salernitana subito alla ricerca del gol, ma sia Candreva, sia Bradaric, non impensieriscono il portiere del Cagliari, Scuffet. La prima vera occasione della partita la costruisce la squadra di Ranieri. Gran lavoro di Luvumbo, che stoppa a centro area e si libera della marcatura di due avversari e colpisce con il mancino, il tiro però è centrale ed è facile preda di Costil. Al 23' i sardi segnano con Luvumbo, ma il gol è annullato per fuorigioco. Decisione confermata poco dopo anche dal Var. Negli ultimi dieci finali di gara, occasione per i campani con Dia (35') che però manda sull'esterno della rete con un tocco sotto e per i sardi con Prati, tiro deviato in corner da Costil. La ripresa si accende solo nel finale, con il Cagliari che passa in vantaggio al 79': brutto errore di Martegani, che perde un pallone in mezzo al campo, ne approfitta Viola, che suggerisce per Jankto che vede l'inserimento di Luvumbo che col mancino fa secco Costil. La Salernitana ha una reazione e all'86' rimette tutto in discussione, con Dia che sfrutta un lancio lungo di Ikwuemesi e di prima batte Scuffet. Nemmeno il tempo di esultare per la Salernitana che il Cagliari rimette la freccia: Shomurodov pennella per la testa di Viola che insacca il 2-1. Finita? No, perchè al 92' un tocco di mano proprio di Viola, viene punito con il calcio di rigore. Dal dischetto va Dia che realizza il definitivo 2-2.

