Inter-Roma, dove vederla in tv

Inter-Roma: orari e canali

La gara tra Inter e Roma è in programma alle ore 18 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Inter-Roma in diretta TV

Inter-Roma sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Inter-Roma in streaming

La partita tra Inter e Roma sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

Inter-Roma in diretta: la cronaca

Tanti i temi della gara di stasera tra Inter e Roma, a partire dai due ex di lusso, divisi tra l'amatissimo Mourinho e l'"odiatissimo" Lukaku. Per il calcio giocato, invece, all'Inter spetta il compito di replicare alla Juventus che battendo ieri sera il Verona, si è presa momentaneamente la vetta della classifica. La Roma invece vuole allungare la propria serie positiva. Qui le probabili formazioni

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Segui Inter-Roma in diretta sul nostro sito