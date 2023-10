Cagliari, rimonta pazzesca: Frosinone battuto 4-3 con super Pavoletti

Classifica Serie A

Primo tempo: il Cagliari sbatte sui legni, Soulè ne fa due

Il Cagliari parte in pressione, ma la prima vera occasione del match arriva al 16' per gli ospiti, con Soulé che chiama Scuffet al salvataggio. Dall'altra parte, il Cagliari si fa vivo con Prati che chiama il portiere Turati a un grande intervento. Frosinone in vantaggio al 23': Dossena, in fase di disimpegno, si fa soffiare palla da Soulé che triangola con Reiner e poi batte Scuffet col piatto a fil di palo, 0-1. Al 27' il Cagliari è pericloso con una punizione di Mancosu che centra la barriera, poi l'azione prosegue e Turati neutralizza il colpo di testa di Goldaniga, ma interviene il Var: c'è un tocco di mano di Soulé in area, è calcio di rigore per il Cagliari. Se ne incarica Mancosu, ma la sua conclusione impatta sulla traversa a Turati battuto. Il Frosinone tira un sospiro di sollievo e Soulé dapprima cerca il bis (34', Scuffet in angolo) poi lo trova al 38' saltando Dossena e battendo Scuffet, 0-2. Il Cagliari cerca di riaprirla con Jankto (40') ma al 43' perde Nandez per infortunio (entra Zappa): la sfortuna si accanisce sui rossoblù quando al 44' la conclusione di Mancosu di testa impatta sul palo.

Cagliari-Frosinone: tabellino e statistiche

Tris Frosinone nella ripresa, poi il Cagliari cala il poker

Nella seconda frazione, il Cagliari ci prova ancora con Mancosu, il cui colpo di testa termina out. Ma al 4' il Frosinone marca la terza rete con Brescianini che approfitta di un errore in disimpegno di Lirola e insacca di precisione. Il Cagliari non demorde: al 9' ci vuole l'opposizione col corpo di Monterisi per chiudere la strada al destro di Jankto. Lo stesso Monterisi, a 24' salva di testa sulla linea su Zappa. Il Cagliari riesce ad accorciare le distanze al 27' con Oristanio che dopo il duetto con Pavoletti la mette dentro col sinistro a girare, 1-3. Il Cagliari spinge ancora e al 31' accorcia ulteriormente con Makoumbou che soffia palla a Brescianini e batte Turati, 2-3. Al 33' torna all'opera il Var: l'arbitro Pairetto assegna un rigore al Cagliari ma le immagini fanno cambiare la decisione sul contatto in area tra Turati e Pavoletti. Al 38' rete annullata al Frosinone: offside di Bourabia. Al 94' si completa la straordinaria rimonta rossoblù: Viola dalla sinistra mette in mezzo una gran palla sulla quale Pavoletti interviene di testa e insacca, 3-3. Finita qui? Neanche per idea: al 96' Pavoletti spedisce in rete il pallone del sorpasso. Ancora Pavoletti protagonista in pieno recupero, stavolta in difesa, salvando sulla linea su Cheddira all'ultimo assalto.