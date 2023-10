Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: Castellanos favorito su Immobile

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez: Beltran. Allenatore: Italiano.

Dubbi in attacco per Sarri, Italiano con Bonaventura e Gonzalez dal 1'

Più Taty di Ciro, ma Sarri conserva il dubbio e qualcosa si capirà nell’allenamento previsto questa mattina a Formello. Qualche lieve dubbio accompagna anche gli attaccanti esterni. Pedro insidia Felipe Anderson o Zaccagni, rientrato da titolare contro il Feyenoord dopo l’infortunio alla caviglia. La sensazione è che lo spagnolo possa cominciare dalla panchina, ma si tratta di una certezza. A centrocampo Cataldi parte con un largo vantaggio su Rovella. Il competitor in regìa dovrebbe essere Vecino. Guendouzi, nel ruolo di interno destro, precede sia l’uruguaiano che Kamada. Sulla linea difensiva è scontato il ritorno di Patric accanto a Romagnoli. Sarri potrebbe scongelare Luca Pellegrini (sei panchine di fila) con Marusic a destra. L’ex juventino si gioca il posto con Lazzari. Hysaj, per una volta, sembra fuori dai giochi. Una ventata di freschezza. Qui Fiorentina: sono stati totalmente risparmiati nella Conference giovedì, proprio per la sfida dell’Olimpico con la Lazio. Italiano punterà sia su Nico Gonzalez, che su Bonaventura, gli uomini a più alto rendimento del gruppo. In difesa al posto dell'infortunto Kayode, potrebbe partire il giovane Comuzzo.

