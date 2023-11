Bologna-Lazio, dove vederla in tv

Bologna-Lazio: orari e canali

La gara tra Bologna e Lazio è in programma alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Bologna-Lazio in diretta TV

Bologna-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, sarà visibile su Sky Sport Calcio (202 e 249) e Sky Sport (251).

Dove vedere Bologna-Lazio in streaming

La partita tra Bologna e Lazio sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Inoltre, la partita sarà fruibile anche sull'apposita app SkyGo o su Now.

Bologna-Lazio in diretta: la cronaca

Bologna e Lazio arrivano alla gara separate da un solo punto in classifica (16 i biancocelesti, 15 i rossoblù). Praticamente in parità anche il bilancio complessivo alla vigilia del 160° incontro tra le due squadre: Lazio avanti con 58 vittorie a fronte delle 57 del Bologna, con 44 pareggi. La squadra di Sarri, che non perde in campionato dal 30 settembre (2-0 per il Milan), ha subito l'ultimo ko contro i rossoblù nel 2021. Qui le probabili formazioni

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Segui Bologna-Lazio in diretta sul nostro sito