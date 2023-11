Probabili formazioni Roma-Lecce: Mourinho con Lukaku e Dybala

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Sharaawy; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.



La probabile formazione di D'Aversa

LECCE (4-3-3); Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.



Roma, Renato Sanches pronto a subentrare. Lecce, dubbio Krstovic-Piccoli

Nella Roma non ci sarà Paredes, squalificato, assenti anche Smalling, Spinazzola e Pellegrini alle prese con i rispettivi infortuni. Davanti a Rui Patricio scelte obbligate: Mancini, Llorente e N'Dicka in difesa, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp, in ballottaggio con Kristensen ed El Shaarawy. Senza Paredes il ruolo di regista sarà occupato da Cristante, mentre le due mezzali saranno Bove e Aouar, con Sanches pronto a subentrare a partita in corso. In attacco Lukaku e Dybala. Qui Lecce: Sulla formazione che il tecnico opporrà a Mourinho devono essere sciolti ancora dei dubbi: a centrocampo tra Rafia e Blin e in attacco tre uomini per due maglie (Strefezza, Almqvist e Banda), mentre in attacco ci sarà la staffetta tra Krstovic e Piccoli, reduce dall’ottima prestazione in Coppa. Tra i pali, come sempre, Falcone, il Romano de Roma che l’anno scorso le tentò tutte per fare un dispetto alla Lupa. Oggi, naturalmente, ci riproverà.

