CAGLIARI - La strepitosa rimonta col Frosinone ha messo il turbo al Cagliari: la squadra di Ranieri supera 2-1 il Genoa (terza vittoria di fila compresa la Coppa Italia) e sale a 9 punti in classifica, superando il Verona. Il neo entrato Viola sblocca il risultato in avvio di ripresa, ma i liguri riacciuffano subito il pari con Gudmundsson. A decidere la gara il gol di Zappa al 24' che vale il definitivo 2-1 e altri tre punti per la squadra sarda.