Ex Serie A in incognito a Firenze, i tifosi non lo riconoscono: e voi?

Occhiali scuri, cappuccio della felpa e bavero alto: è questa la ricetta dei campioni per girare indisturbati nel centro delle città che li hanno amati. Brevettata da Francesco Totti (ma non solo da lui) che nel periodo della pandemia era riuscito a visitare il centro della sua Roma senza farsi avvistare da nessuno, la tecnica è stata usata - mascherina a parte - anche da un altro famoso campione con un lungo passato in Serie A tra Lazio, Juve, Fiorentina, Verona e Cagliari. I tifosi che lo hanno incontrato per le strade di Firenze non l'hanno riconosciuto: voi ci siete riusciti?

Caceres e il video social virale: l'avevate riconosciuto?

Avete riconosciuto chi è il personaggio misterioso che si aggira per le vie di Firenze? Si tratta di Martin Caceres, che nel 2009 è approdato alla Juve in prestito e ha trascorso varie stagioni in Serie A in modo non continuativo fino allo scorso anno. Il 36enne difensore uruguaiano veste ora la maglia dei Los Angeles Galaxy ma da giugno non vede il campo a causa di un infortunio al ginocchio. Forse anche per questo ne ha approfittato per tornare nella "sua" Firenze, dove ha trascorso due stagioni (dal 2019 al 2021) e documentare tutto in un video pubblicato sui social diventato ben presto virale.