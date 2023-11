Genoa-Verona, dove vederla in tv

Genoa-Verona: orari e canali

La gara tra Genoa e Verona è in programma alle (ore 20:45) allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Genoa-Verona in diretta TV

Genoa-Verona sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky sarà trasmessa invece sui canali: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.

Dove vedere Genoa-Verona in streaming

La partita Genoa-Verona sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Streaming anche su Sky-Go e Now.

Genoa-Verona in diretta: la cronaca

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso tre delle quattro precedenti (1V). Il Genoa è rimasto imbattuto negli ultimi otto match casalinghi contro il Verona in Serie A (6V, 2N), l’ultimo successo degli scaligeri contro il Grifone al Ferraris nel torneo risale al 3 dicembre 1989 (1-0 con Osvaldo Bagnoli in panchina). Qui le probabili formazioni

