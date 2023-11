Balotelli: "Lazio-Roma? Mourinho perfetto. Ma se Immobile sta bene..."

ROMA - “Nelle partite importanti il motivatore non serve, ma l’allenatore può fare sempre la sua parte. Io, quando giocavo con l’ Inter di Mourinho , non sono mai sceso in campo senza motivazioni. Quando giocavamo noi i derby, non serviva che facesse moltissimo perché ci motivavamo da soli". Lo ha dichiarato Mario Balotelli , intervenuto sul canale Twitch con Er Faina e Viviano, “Vox to Box”, parlando della prossima stracittadina della Capitale: "Ma il derby di Roma è diverso da quello di Milano: so che si vive da settimane prima, quindi credo che vada allentata la pressione. E credo che Mourinho sia l’ideale in situazioni del genere, perché sposta l’attenzione su di lui e alleggerisce la squadra”.

Se Immobile sta bene non so se la Roma sia favorita...

“Se Immobile sta bene, non so se la Roma sia favorita", aggiunge Balotelli in merito al derby romano, analizzando da attaccante il bomber biancoceleste: "Ciro ha fatto un bellissimo movimento per segnare il gol all’AZ. Troppi rigori nei suoi 200 gol alla Lazio? Io penso che i rigori vadano sempre fatti. Quando si gioca a 20 anni, e quando a 35, è tutto diverso, neanche Ibrahimovic e CR7 sono quelli di una volta”. Tra Lukaku e Immobile, però, come compagno di reparto "ad oggi prenderei Lukaku. - dichiara Balotelli - Perché sa tenere palla, è velocissimo, fa gol e gioca benissimo in coppia. Se giocassi con Immobile, so che io dovrei mandarlo in profondità”.

Donnarumma? Non meritava di essere trattato così

Balotelli era a San Siro per Milan-Psg: "Vedere il Milan è sempre bello, c'era una bella atmosfera: poi in Champions senti tutti di più. L'ho vissuta da tifoso ma ero in campo con la testa. Donnarumma? Mi è dispiaciuto,, le cose che gli sono successe davvero non si sanno, i milanisti non possono capire, ma mi dispiace perché non merita di essere trattato così. Da calciatore non può dire quello che è davvero successo. Io credo, però, che se avesse potuto, sarebbe rimasto al Milan. So quello che è successo, lui non ha alcuna colpa, e non è scontato reagire come ha fatto lui. Per quello che i tifosi sanno, ci sta che si comportino così, ma Gigio non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla”.