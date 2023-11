Monza-Torino 1-1: Colpani risponde ad Ilic

MONZA - Finisce in parità la sfida tra Monza e Torino , anticipo della dodicesima giornata di campionato. Alla rete di Ilic, segnata ad inizio ripresa, ha risposto Colpani , che festeggia così la prima convocazione in azzurro. Il Monza raggiunge momentaneamente Fiorentina e Roma a quota 17, mentre il Torino insegue ad una lunghezza di ritardo.

Colpani risponde ad Ilic

Primo tempo equilibrato, con occasioni da una parte e dall'altra: il Torino (che perde Linetty, sostituito da Gineitis), si vede annullare un gol di Rodriguez per un fallo precedente di Zapata su Caldirola. I padroni di casa sfiorano il vantaggio in due occasioni: prima con Colpani, poi con Gagliardini. Ad inizio ripresa gli ospiti sbloccano il risultato: assist di Zapata e preciso sinistro di Ilic, che batte Di Gregorio. La reazione dei padroni di casa è veemente: Colpani prima sfiora il pari (tiro respinto da Milinkovic Savic), poi trova il gol dell'1-1, sfruttando un'indecisione di Gineitis. A dieci minuti dalla fine, Di Gregorio si supera su un sinistro di Ilic, con Sanabria che non riesce ad insaccare sulla ribattuta. Nel finale occasioni a non finire: Zapata sfiora il palo con un diagonale insidioso, mentre al 90' Milinkovic Savic risponde con i piedi ad un tentativo di Carboni.