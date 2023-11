Diretta Inter-Frosinone ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la diretta sul nostro sito

Inter-Frosinone: orari e canali

La gara tra Inter e Frosinone è in programma alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Inter-Frosinone in diretta TV

Inter-Frosinone sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Inter-Frosinone in streaming

La partita Inter-Frosinone sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All.: Inzaghi.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic. All.: Di Francesco.

Inter-Frosinone in diretta, la cronaca

Inter-Frosinone pone a Simone Inzaghi il diritto di replica, in classifica, al sorpasso della Juventus, che battendo il Cagliari è momentaneamente a +1 sui nerazzurri. In casa Frosinone Di Francesco vuole evitare i panni della vittima sacrificale e dare continuità alle prestazioni che gli hanno consentito di presentarsi all'appuntamento da undicesimo in classifica.

