Bonaventura-Gonzalez, la Fiorentina ferma la corsa del Bologna: 2-1

Dopo tre sconfitte consecutive la Fiorentina ritrova la vittoria in campionato, superando al Franchi il Bologna per (2-1). Bonaventura e Nico Gonzalez firmano il successo viola che rilancia la squadra al quinto posto in classifica in coabitazione con l' Atalanta a quota 20 punti. Cade invece il Bologna che era reduce da ben 10 risultati utili consecutivi.

Bonaventura chiama, Zirkzee risponde su rigore

La Fiorentina prova subito ad impensierire Skorupski con Nico Gonzalez, ma il sinistro del viola è rimpallato e finisce facilmente tra le braccia dell'estremo difensore del Bologna. Al 18' però, arriva il vantaggio della squadra di Italiano con Bonaventura, che è bravo a capitalizzare al meglio una palla di Nzola e a metterla col destro sotto la traversa. Il Bologna reagisce con Orsolini, palla fuori di poco e con Ferguson che di testa spedisce a lato di un soffio. Alla mezz'ora l'episodio che rimette tutto in equilibrio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione ospite, Parisi tocca con la mano. Maresca viene richiamato al Var e concede il penalty per gli emiliani. Dal dischetto è glaciale Zirkzee che non sbaglia e fa 1-1. Nel finale Saelemaekers va due volte vicino al vantaggio, ma prima la conclusione finisce fuori, poi è strepitoso Terracciano a negargli il gol. In pieno recupero Orsolini segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Nico Gonzalez dal dischetto regala i tre punti

Pronti via e una trattenuta in area di Kristiansen su Ikoné viene punita con il calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto Nico Gonzalez non sbaglia e riporta avanti la squadra di Italiano: 2-1. Al 62' contatto in area tra Ranieri e Saelemaekers. Maresca viene richiamato al Var per il ceck, ma dopo il consulto l'arbitro decide che non è calcio di rigore. All' 81' la Fiorentina ha l'occasione per il tris. Kouame lanciato a destra, imbecca benissimo Nico Gonzalez in area, il quale però non calibra bene il tiro e manca il bersaglio. All'89' brivido per la Viola, quando Ferguson col destro indirizza all'angolino. Ancora decisivo Terracciano che salva in tuffo. Termina 2-1.

