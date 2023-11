Scudetto ascolti Dazn: perché vincono Juve e Milan

Sosta del campionato dopo dodici giornate: l'analisi dei dati Auditel relativi a Dazn evidenzia come soltanto Juve (1.070.514) e Milan (1.041.592) abbiano sfondato il muro del milione di spettatori quale media partita e come, oltre ai bianconeri e ai rossoneri, Inter e Roma abbiano superato i dieci milioni complessivi di spettatori. L'audience certificata Auditel è una componente importante nella ripartizione dei diritti tv che, dopo la riforma Lotti della Legge Melandri, viene calcolata sulla base di questi criteri: 1) 50% in parti uguali; 2) 20% in base al bacino d’utenza (di cui 8% in base all'audience certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti); 3) 30% in base ai risultati sportivi (di cui il 12% basato sul piazzamento e il 3% sui punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della classifica stilata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla stagione 1946/47 alla sesta stagione antecedente quella di riferimento.

L'analisi condotta dal sito specializzato Calcio e finanza sottolinea: "Essendo il campionato ancora in corso, alcune formazioni hanno già ospitato big match in casa, altre no. Non va inoltre dimenticata l’incidenza della co-esclusiva, dal momento in cui Sky detiene insieme a Dazn i diritti di tre partite di campionato a giornata per l’intero arco della stagione. Il dato condiziona chiaramente il totale per singola squadra e se ne tiene conto alla fine dell’anno quando la classifica viene riparametrata. Si tratta di un dato non secondario". Così come, altrettanto non secondario, sul versante delle presenze negli stadi, nelle prime dodici giornate si è registrato un boom che non ha precedenti dalla stagione '99/2000, quando la media registrata fu di 30.025 spettatori. Particolarmente significativa l'affluenza dell'ultima giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle: media spettatori 35.739, la più alta sinora, con un tasso di riempimento a 86,50%, secondo solo all’87,63% della prima giornata. E, da giocare, ci sono ancora 26 turni di un torneo sempre più appassionante e frequentato. Ecco la tabella degli ascolti tv, squadra per squadra.