Milan-Fiorentina 1-0: tabellino, statistiche e marcatori

MILANO - A San Siro il Milan supera la Fiorentina (1-0) e torna ai tre punti dopo più di un mese. ll gol di Theo Hernandez su rigore nel recupero del primo tempo, consente ai rossoneri di riprendersi il terzo posto in classifica, a (+2) sul Napoli quarto. Da segnalare nel Milan l'ingresso in campo al 38' della ripresa di Francesco Camarda (classe 2008), il più giovane calciatore ad esordire in serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni).