Monza-Juventus 1-2: tabellino, statistiche e marcatori

MONZA - Vittoria in pieno recupero della Juve all'U-Power Stadium contro il Monza. Il primo tempo si è chiuso con i bianconeri in vantaggio di 1-0, grazie alla rete di Rabiot dopo dodici minuti di gioco. Da segnalare, inoltre, un rigore parato da Di Gregorio a Vlahovic all'11'. Nella ripresa, la Juve ha lasciato spazio al Monza che ha pareggiato al 92' con Carboni. La reazione bianconera è arrivata subito, con la marcatura di Gatti che ha portato il risultato sul definitivo 2-1, con la squadra di Allegri che aggancia il primato della classifica in attesa della sfida di domenica tra Napoli e Inter.