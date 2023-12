Lazio-Cagliari 1-0: tabellino, statistiche e marcatori

ROMA - Vittoria per la Lazio nella 14esima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti superano 1-0 il Cagliari grazie alla rete messa a segno da Pedro all'8' del primo tempo. Da segnalare, tra le fila della squadra di Ranieri, l'espulsione di Makoumbou al 27' del primo tempo dopo la revisione al Var dell'arbitro Dionisi. Tre punti d'oro per Sarri che aggancia al nono posto in classifica Fiorentina e Atalanta a quota 20 punti.