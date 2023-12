Napoli-Inter 0-3: tabellino, statistiche e marcatori

NAPOLI - Successo esterno pesantissimo per l'Inter, vittoriosa per 3-0 al 'Maradona' contro il Napoli nella sfida valida per la 14ª giornata di Serie A. Sono le reti di Calhanoglu (44'), Barella (61') e Thuram (85') a far tornare i nerazzurri di Simone Inzaghi al comando della classifica (a +2 sulla Juve), mentre gli azzurri di Mazzarri vengono agganciati dalla Roma al quarto posto.