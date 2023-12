Juve-Napoli LIVE: orario, dove vederla in tv, streaming e formazioni

Segui la gara live sul nostro sito

Juve-Napoli: orari e canali

La gara tra Juventus-Napoli è in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Juve-Napoli in diretta TV

Juve-Napoli sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky potrà vedere il mathc in diretta tv sul canale 214 di Sky attivando Zona Dazn.

Dove vedere Juve-Napoli in streaming

La partita Juve-Napoli sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite pc.

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: -.

Juve-Napoli in diretta, la cronaca

Nella Juve Danilo e Locatelli sono pronti a tornare titolari. Non sono ancora al top ma dovrebbero partire dal primo minuto, a meno di segnali contrari dalla rifinitura. Il terzetto difensivo sarà completato con Gatti e Bremer. Locatelli, dolore alla costola permettendo, riprenderà invece il timone del centrocampo con al fianco McKennie e Rabiot. Sulle fasce, invece, toccherà ancora a Cambiaso a destra mentre sulla corsia opposta agirà Kostic. Mazzarri schiera il suo Napoli con Juan Jesus al centro della difesa e Zielinski nel tris di centrocampo. Natan confermato sulla sinistra; a destra ci sarà come sempre Di Lorenzo. In attacco, il tridente classico: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

