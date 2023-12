Diretta Inter-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la gara live sul nostro sito

Inter-Udinese: orari e canali

La gara tra Inter e Udinese è in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

Dove vedere Inter-Udinese in diretta TV

Inter-Udinese sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Dove vedere Inter-Udinese in streaming

La partita Inter-Udinese sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic, Sanchez. Indisponibili: Pavard, De Vrij, Dumfries. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Cioffi

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Tikvic, Kristensen, Ehizibue, Kamara, Lovric, Camara, Zarraga, Quina, Pafundi, Thauvin, Aké, Success. Indisponibili: Ebosse, Bijol, Deulofeu, Brenner, Davis, Semedo. Squalificati: -. Diffidati: Ferreira.

Inter-Udinese in diretta, la cronaca

L’Inter ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (8V, 2N), sconfitta arrivata nel match d’andata dello scorso campionato, 3-1 il 18 settembre 2022; più in generale, i nerazzurri hanno trovato 13 successi nelle 17 gare più recenti contro i friulani nella competizione (2N, 2P). L’Udinese ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A contro l’Inter (1V, 2P), dopo che non era riuscita a segnare ben sette volte nelle precedenti otto partite contro i nerazzurri in campionato.

