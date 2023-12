Festa Monza: Dany Mota beffa il Genoa, Palladino aggancia la Lazio

Classifica Serie a

0-0 il primo tempo, annullato un gol a Ciurria

Al 7' il primo brivido della gara con un retropassaggio impreciso di Andrea Carboni per Di Gregorio, con il portiere del Monza che in qualche modo riesce a sventare il pericolo Gudmundsson. Due minuti più tardi pericoloso il Monza con una bella giocata di Valentin Carboni e il cross sul secondo palo dove Pessina non arriva di un soffio. Il Genoa si fa vedere al 14' con la conclusione di Frendrup: palla alta. Non succede nulla di eclatante fino al 37', quando la bandierina dell'assistente strozza in gola a Ciurria l'urlo per il gol del vantaggio, con l'azione viziata da inizialmente da un fuorigioco. 5' più tardi i rossoblù non sfruttano una punizione da posizione ghiotta: Di Gregorio fa sua la sfera. Si così, senza recupero, un primo tempo avaro di emozioni dove sia il Monza che il Genoa hanno più badato a non prenderle.

Monza-Genoa: tabellino e statistiche

Decide Dany Mota all'83'

Nella ripresa parte meglio il Genoa: al 52' miracoloso il ripiegamento difensivo di Pessina che, di testa, salva su Badelj pronto a insaccare sul secondo palo il cross di Sabelli dalla destra, poi subito dopo Messias prova una volée dal limite che termina larghissima. Il Monza risponde con l'azione che porta al tiro di Pessina, bloccato in due tempi da Martinez. Al 55' primi cambi per i padroni di casa: fuori Colombo e V. Carboni, dentro Maric e Dany Mota. Al 60' De Winter sembra farsi superare da Dany Mota, ma il difensore rossoblù recupera con un grande intervento. Nel giro di un paio di minuti doppia occasione Genoa: al 62' Retegui si divora il gol del vantaggio mandando alto il cross di Messias, poi è lo stesso ex Milan che non inquadra la porta. La gara si sblocca all'83': è il Monza a centrare il vantaggio con Dany Mota e una girata che non lascia scampo a Martinez per l'1-0. Pochi secondi dopo Dragusin manca clamorosamente il pareggio calciando sull'esterno della rete un gran suggerimento di Gudmundsson.